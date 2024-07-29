İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9841
  • EURO
    35,8509
  • ALTIN
    2536.73
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Skandal sözler! DEM Partili Tülay Hatimoğulları Doğu illerinden 'Kürdistan' diye bahsetti
Güncel

Skandal sözler! DEM Partili Tülay Hatimoğulları Doğu illerinden 'Kürdistan' diye bahsetti

Terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yeni bir skandala imza atarak, Doğu illerinden bahsederken “Kürdistan” ifadesini kullandı.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Skandal sözler! DEM Partili Tülay Hatimoğulları Doğu illerinden 'Kürdistan' diye bahsetti
ABONE OL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında skandal sözler sarf etti.

"KÜRDİSTAN" İFADESİNİ KULLANDI

Doğu illerinden bahsederken "Kürdistan" ifadesini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kürdistan'a gittiğimiz zaman bir ilden bir ile geçtiğimizde mesela Avrupa ülkelerinde bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken olmadığı kadar bir bariyer var" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE DE AYNISINI YAPMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, yerel seçimlerde de "Seçimleri Kürdistan'da kazanmak için yola çıktık" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.