DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında skandal sözler sarf etti.

"KÜRDİSTAN" İFADESİNİ KULLANDI

Doğu illerinden bahsederken "Kürdistan" ifadesini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kürdistan'a gittiğimiz zaman bir ilden bir ile geçtiğimizde mesela Avrupa ülkelerinde bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken olmadığı kadar bir bariyer var" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE DE AYNISINI YAPMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, yerel seçimlerde de "Seçimleri Kürdistan'da kazanmak için yola çıktık" demişti.