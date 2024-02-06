Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü olarak ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı.

Ayrıca saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu öğrenildi.

DEP PARTİLİ VEKİL TERÖRİSTE SAHİP ÇIKMIŞ!

Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun toplantıda, "Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?" dediği öğrenildi.