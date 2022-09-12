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  • Skandal sözler sarf etmişti... Savcılık CHP'li Bilek için harekete geçti
Güncel

Skandal sözler sarf etmişti... Savcılık CHP'li Bilek için harekete geçti

CHP'li Nevaf Bilek, Diyarbakır'da gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nde Diyarbakır'ın Kürdistan bölgesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, 'Türkiye Kürdistanı' nitelemesinde bulunmuş ve tepki çekmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek için harekete geçti. Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

KÜRDİSTAN NİTELEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP'li Nevaf Bilek, Diyarbakır'da gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nde Diyarbakır'ın Kürdistan bölgesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, 'Türkiye Kürdistanı' nitelemesinde bulunmuş ve tepki çekmişti.

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