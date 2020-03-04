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AK Parti'li Akbaşoğlu: (CHP'li Özkoç) Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu , CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki göstererek, 'Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor' ifadelerini kullandı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:28

Akbaşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'de kendi halkını katleden zalim rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini, şehit ve gazilerin olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." ifadesini kullandı.

- "APAÇIK EDEPSİZLİK"

Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini misliyle iade ettiklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Vatan haininin, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlar, yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlar ve PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlar" olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Vatan haini, 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır." dedi.

- "NEFRET DOLU BİR TAVIRLA PERVASIZLIK YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefi, onuru ve haysiyetinin 83 milyon vatandaşın, Türkiye'nin onuru, şerefi ve haysiyeti olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, bu hakaretin yalnızca Erdoğan'a değil onun temsil ettiği makama da yapıldığını belirtti.

Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürüyen bir grup başkanvekilinin, şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yaptığını dile getiren Akbaşoğlu, "Terör örgütü PKK/PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır." sözlerini sarfetti.

- "TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLERİN MAYIN EŞEKLİĞİNİ YAPIYOR"

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedemediğini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu.

"Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Şunu ifade etmek isteriz ki AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne karşı yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur ve hukuk düzeni içinde mutlaka hesabı sorulacaktır."

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