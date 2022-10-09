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Skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP sistemine eklemeye kalkıştılar

İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcısı Fatih N.'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan kâtibe vererek UYAP sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istediği iddia edildi.

Sabah9 Ekim 2022 Pazar 07:48 - Güncelleme:
Skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP sistemine eklemeye kalkıştılar
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Skandal olay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., 21 Eylül'de birlikte çalıştıkları kadın zabıt kâtibi E.K.'ye, "Sana bir TC kimlik numarası vereceğim. Gir bakalım ne tepki vereceksin" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Savcının verdiği kimlik numarasını UYAP üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren zabit kâtibi, gördükleri karşısında şok yaşadı.

TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve kimlik bilgileri ekranında gören kâtip E.K., "şüpheli" yada "mağdur" olarak işleme devam etmeden hemen ekranı kapattı.

Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan kâtip E.K.'ya Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve "Başıma bir şey gelir mi?" diye soran kâtibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., "Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı.

Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin" cevabını verdi. Yaşadıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Kâtip E.K. durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'na bildirdi.

Savcılık, ifade sonrasında hazırlanan raporu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirirken, iddialar hakkında soruşturma izni verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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