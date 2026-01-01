KKTC Başbakanlık Ofisi Başbakan Üstel'in, RMMO yeni yıla özel olarak yayımladığı videoda, KKTC'yi hedef alan "tehditkar" ifadelere yer vermesine ilişkin değerlendirmelerine dair açıklama yaptı.

Üstel, RMMO'nun yayımladığı videoda KKTC'yi hedef alan tehditkar ifadelere yer verilmesini, Rum tarafının zihniyetinde değişen hiçbir şey olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Videoda Rum denizci askerler tarafından "savaş gemilerinin Girne ile Mağusa limanlarına ulaşması" temennisinin 2026 dilekleri arasına açıkça eklenmesinin, Girne ve Mağusa limanlarını hedef alan, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini doğrudan tehdit eden aynı aklın ve aynı yaklaşımın tezahürü olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

"Bu dil, barış dili değildir. Bu dil, güven artırıcı değildir. Bu dil, çözüm dili hiç değildir. Görülmektedir ki Rum yönetimi, her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını taciz etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş, adanın tamamına sahip olma arzusunu ise hala temel hedef olarak muhafaza etmektedir. Bu zihniyet değişmemiştir. Enosis hayali, aradan geçen on yıllara rağmen Rum tarafının siyasi ve askeri reflekslerini şekillendirmeye devam etmektedir."

Üstel, tarihsel gerçeklerin açık olduğuna işaret ederek, İngiltere'nin adadan çekilmesinin ardından yaşanan tüm süreçlerin, Rum yönetimleri tarafından; "adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkı ile adayı ortakça paylaşmak için değil, adayı bir Rum-Yunan adasına dönüştürme ideali doğrultusunda" kullanıldığına dikkati çekti.

"BARIŞ MESAJLARI VERENLERİN SAVAŞTAN SÖZ ETMESİ AÇIK BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Bugün bu anlayışın terk edilmediğinin, yayınlanan askeri videolar ve kullanılan dil üzerinden açıkça görüldüğüne işaret eden Üstel, "Uluslararası camiaya barış mesajları verenlerin, kendi kamuoylarına yönelik yayımladıkları videolarda savaştan, savaş gemilerinden ve bu gemilerin Girne ile Mağusa limanlarına demirlemesinden söz etmesi, açık bir ikiyüzlülüktür. Bu ikiyüzlü tutumun, uluslararası toplum tarafından hala görülmemesi ise en az bu tehditkar dil kadar adadaki barış ortamına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Üstel, KKTC'nin barışı savunmaktan asla vazgeçmediğinin altını çizerek, öte yandan hiç kimsenin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, egemenliğini ve devletini hedef almasına sessiz kalmalarını beklememesi gerektiğini vurguladı.

Tehdit diliyle barış ve provokasyonla çözüm olmayacağını kaydeden Üstel, "Rum tarafını askeri tehditlerden, hayalci emellerden ve geçmişin karanlık ideolojilerinden beslenen söylemlerden derhal vazgeçmeye davet ediyoruz." dedi.

Üstel, Rum yönetiminin "yine yeni maceralar peşinde" ve bir kez daha kendi halkını "sonu iyi olmayacak maceralara sürükleme eğiliminde" olduğunu belirterek, uluslararası camiaya bu açık tehditleri görmek ve gerçeklerle yüzleşmek için çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk halkının bu adada eşit, egemen ve kendi devletinde güvende olduğunu dile getiren Üstel, bu gerçeğin videolarla ve tehditlerle değişmeyeceğini söyledi.

Üstel, hala Girne ve Mağusa hayalleri kuranlara hatırlatmada bulunarak, "Boş hayaller kurmaktan vazgeçmedikleri sürece, 50 yılı aşkın süredir yaşadıkları hayal kırıklıklarını bu yıl da, önümüzdeki yıllarda ve hatta yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceklerdir. Kimse Kıbrıs Türkü'nün ve Türk milletinin sabrını ve gücünü test etmeye kalkmasın. Bunu denemeye kalkışanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi, hak ettikleri cevabı ve karşılığı mutlaka göreceklerdir." diye konuştu.