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Skandala sahip çıkan DEM Partililere polis müdahalesi

Van'da DEM Partililer, düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polise sözlü saldırıda bulunan terör destekçilerine müdahale edildi. Öte yandan İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.

IHA30 Temmuz 2024 Salı 12:35 - Güncelleme:
Skandala sahip çıkan DEM Partililere polis müdahalesi
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DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale ederken, İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.

DEM Parti İl Örgütü düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. İzinsiz gösterilerden dolayı polisle sözlü tartışmaya giren DEM Partililere ise müdahale edildi. Dün yaşanan olayların ardından İl Başkanı Veysi Dilekçi ile bazı partililer bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı.

  • Vanda DEM Parti
  • PKKnın elebaşı
  • izinsiz basın açıklaması

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