Adana Hipodromu'ndaki bin 200 metrelik çim pistte 1.12.86'lık derecesiyle sezon rekorunu kıran, katıldığı 13 yarışta 3 birincilik elde ederek, sahibine toplamda 1 milyon 350 bin 790 lira kazandıran, 4 yaşındaki İngiliz yarış atı 'Smart Latch', 14 Ekim 2025'te sakatlandı. Suat Topçu, atını yarışlardan çekip, Osmaniye'deki bir binicilik kulübüne hibe etti, ancak at orada da huzursuzluk çıkarınca satıldı.

Atın akıbeti ise, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toroslar ilçesindeki aşevinden kavurma alan bir kişinin, yemekten çıkan çipi bakanlığa bildirmesiyle ortaya çıktı.

'İYİLİK YAPACAKKEN MAĞDUR OLDUK'

Tarım ve Orman Bakanlığı, at sahibi Suat Topçu'ya da 'atın hibe edilmesi durumunun zamanında bildirilmesi' gerekçesiyle 132 bin 108 lira cezası uygulandı. AKŞAM'a konuşan Suat Topçu, "İyilik yapmak isterken mağdur olduk. Artık ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Aldığım para cezası önemli değil, suçlunun cezasını bulmasını istiyorum. Çünkü bu büyük bir kötülük; vicdansızlık." dedi.

İNGİLİZ BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yarış atının haberi İngiliz basının da dikkatini çekti. The Sun ve Daily Mirror gibi magazin ağırlıklı gazeteler konuyu haber yaptı.

The Sun, "Tırıs rezalet" manşetiyle haber yaptı ve durumun büyük öfkeye neden olduğunu ileri sürdü.

Mirror da at sahibinin, hayvanın ayağının kırılmasının ardından bir yere vermek istediğini belirtti, haberin devamında "Atı Osmaniye'de, insanların ve çocukların hobi olarak ata bindiği türden bir çiftliğe gönderdim" dediği aktarıldı.