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Skandalın üstünü kapatmaya çalışan Tunç Soyer'e AK Parti'den tepki

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanılmasının ortaya çıkmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılması ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı basın toplantısı düzenledi. Tepkisini dile getiren AK Partili Dağ, Örnekköy‘de yapım aşaması sürdürülemeyen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili, 'Üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir' açıklamasında bulundu.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Skandalın üstünü kapatmaya çalışan Tunç Soyer'e AK Parti'den tepki
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Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki konut projesinde 300 metrekarelik bir bölümle ilgili imalat hatası belirlendiğini ve bu bölümün yıkımına karar verildiğini hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce de konut projesine ilişkin rapor hazırlandığını ve burada "asgari durumların altında hususlar olduğunun" belirtildiğini aktaran Dağ, "Hemşehrilerimizin, inşaatların sağlamlığı hususunda kafalarında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi çok acil bir şekilde elzemdir." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu işi namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı" şeklinde ifadelerin yer aldığını anımsatan Dağ, ancak sonrasında bu bürokratların görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet söz konusudur. Buradan çok net bir şekilde ifade ediyorum, bu iş, sizin sessizliğe bürünerek, 'Bunlar asparagastır' diyerek, üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız, biz yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım sizin siyasi müttefikleriniz, iş ortaklarınız ya da akıl hocalarınız için değil. Bu işe gönül ve emek vermiş, umut bağlamış yüzlerce insanımızın hatırınadır."

Örnekköy'deki konut projesine ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin meslek odalarının sessiz kalmasının da sorgulanması gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Dağ, konuya ilişkin açılan idari soruşturmanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da katıldı.

Örnekköy'deki konut projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı iddiaları üzerine, 10 Haziran'da, Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapılmış, projede 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3. etap içinde yer alan 300 metrekarelik bir imalatın, kontrolörlerin tespiti üzerine mühürlendiği ve yıkımına karar verildiği bildirilmişti.

Faaliyetlerine Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bünyesinde devam edeceği belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi, 14 Temmuz'da Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile alınan kararla kapatılmıştı.

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