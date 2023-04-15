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Skorsky T-70 görevlendirildi! Tonlarca su atabilecek

Orman yangınlarında kullanılmak üzere ilk kez Orman Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılan T-70 Sikorsky tipi helikopterlerden 2'si Milas'ta görevlendirildi.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Skorsky T-70 görevlendirildi! Tonlarca su atabilecek
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Milas Orman İşletme Müdürlüğü Gökçeler Yangınla Mücadele Merkezi'nde konuşlandırılan helikopterin test ve keşif uçuşları yapıldı. Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yardımcısı Özgür Cılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti.

T-70 SİKORSKY KURTARMA GÖREVİ DE YAPABİLECEK

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2 buçuk ton su atabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Muğla bölgesine bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor.

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