Skutere standart! KDK'dan Marmaray yolcularını ilgilendiren tavsiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray'da taşınan elektrikli skuterler için yeni düzenleme çağrısı yaptı. 'Katlama zorunluluğu' ve 'ölçü standardı' getirilmesini öneren KDK, yoğun saatlerde kısıtlama uygulanması, denetimlerin artırılması ve yaptırımların netleştirilmesi gerektiğini ifade etti..

AA3 Mart 2026 Salı 11:47 - Güncelleme:
İstanbul'da yaşayan bir kişi, elektrikli skuterlerin, Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'a alınmasını KDK'ye taşıdı.

Katlanmamış sivri uçlu ve ağır elektrikli skuterlerin, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların hareket alanını kısıtladığını belirten vatandaş, ani frenlerde skuterlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Kullanıcıların skuterlerini istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olduğunu kaydeden vatandaş, Marmaray'a katlanmamış ve büyük boy elektrikli skuterlerin alınmamasını istedi.

Mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendiren KDK, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.

KDK, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne "katlama zorunluluğu", "ölçü standardı", "yoğun saat kısıtlaması", "denetimlerin artırılması" ve "yaptırımların netleştirilmesi" yönünde tavsiyede bulundu.

