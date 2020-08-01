Silikon Vadisi'nin baronları böyle istiyor: Pedofili serbest, transseksüelliği eleştirmek bile yasak

star.com.tr 01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:00

Türkiye'de suç işleyenlere, insan haklarını ihlal edenlere göz yuman Twitter'ın bu tavrı, sadece ülkemizde tartışılmıyor. ABD'de Trump'a karşı cephede duran sosyal medya platformu, dünyanın her yerinde muhafazakar ve sağ görüşlü insanlara sansür uyguluyor.

Bunun yakın zamandaki bir örneği, Türkiye'de yaşandı. Meşru hükümeti ve devlet kurumlarını destekleyen ya da PKK'ya terör örgütü diyen 7 bin 340 hesap, Jack Dorsey'in ekibi tarafından kapatıldı.

Kurallar eşit şekilde uygulanmıyor. Sol hesaplara oldukça fazla alan tanınırken, sağ kanat veya muhafazakar hesaplar genellikle Jack Dorsey'in ekibi tarafından 240 karakterlik alana sıkıştırılıyor ve baskı altında tutuluyor.



Slikon Vadisi'nin baronları tarafından kendi proje ve ideolojilerine ters düşen hesaplar, ya askıya alınıyor ya da direkt kapatılıyor.



Rusian Today'de (RT) Guy Birchall imzasıyla yayımlanan bir makalede de, Twitter'ın adeta operasyon tutumu, bazı yönleriyle gözler önüne seriliyor.

Twitter'ın, 'herkesin görüşünü rahatça ifade edemediği bir ortam' şeklinde nitelendirildiği makalede, 'Mavi saçlı bir feministin 'tüm beyaz adamları öldür' şeklindeki paylaşımları kesinlikle bir sansürle karşılaşmıyor. Ancak, transseksüelliğe yönelik en ılımlı eleştirinizde, hesabınız tamamen ortadan kaldırılabiliyor.' ifadeleri yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri başkanının tweet'lerini sansürleyebiliyor ancak, Trump'a hakaret edenlere müdahale edilmiyor.

Türkiye'deki terör örgütleri de dahil, Antifa'dan TERF'lere tüm terör örgütleri herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama ile karşılaşmıyor.

PEDOFİLİ OLABİLDİĞİNCE SERBEST

Twitter'ın göz yumduğu en iğrenç paylaşımlar muhtemelen, çocuk istismarını 'cinsel yönelim' olarak kabul ettirmeye çalışan pedofili hesapların paylaşımları.

Twitter'da, çocuklarla cinsel münasebet yaşamak istediğini açıkça yazan yığınla hesap var. Bunu sadece yazmakla kalmıyorlar, bu sapkınlık ve suçun meşrulaştırılmasını talep ediyorlar.

Genellikle profil fotoğrafına anime avatarları koyan bu hesaplar, bu sapkınlığı 'bir cinsel yönelim' olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Diğer cinsel yönelimlerin kabul gördüğünü, kendilerini de böyle hissettiklerini söylüyorlar.

Hatta kendi aralarında gruplaşıp, bir sözde bayrak bile tasarlamışlar. Kendi aralarında konuşurken bazı kısaltmalar kullanıyorlar.

Hesapların çoğu, rahatsız edici paylaşımlarla bu sapkınlarını anlatıyor. Tüm bunlar gizli siteler veya dark web'de yaşanmıyor. Tamamen Twitter'da yaşanıyor ve Twitter kesinlikle bir müdahale etmiyor.

TRANSSEKSÜELLİĞİ ELEŞTİRMEK BİLE YASAK

Öte yandan sosyal medya platformunda transseksüelliği eleştirmek dahi yasak. Örneğin, komedi yazarı Graham Linehan'ın eleştiri yapmasına direkt müdahale edildi. YouTuber Stefan Molyneux ise 'nefret suçu işlediği' gerekçesiyle yasaklandı...

Bu sansür birçok kullanıcının başına geliyor, ancak seslerini duyurabilen çok az insan var...

Twitter, bu güne kadar izlediği politikayla 'ne ve kimden taraf olduğunu' açıkça ortaya koyuyor... Pedofili ya da terörist olabilirsin... Sağcı ya da muhafazakar isen, eleştiri hakkın bile yok. Çünkü Slikon Vadisi'nin baronları böyle istiyor...

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