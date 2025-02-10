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Slovakya'ya ihracatta rekor

Türkiye, Slovakya'ya 73,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirirken, ülkeye en fazla ihracat yapan 11 sektör sanayi grubunda yer alıyor.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Slovakya'ya ihracatta rekor
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Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret son yıllarda ivme kazanmaya başladı. Küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen iki ülke arasında ticaret artmaya devam ediyor.

Öte yandan Slovakya'da otomotiv, makine, otomobil yan sanayi, inşaat ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketi bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye, Slovakya'ya 73,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Slovakya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 arttı.

- EN FAZLA İHRACATI OTOMOTİV SEKTÖRÜ YAPTI

Slovakya'ya, en fazla ihracat yapan 11 sektör sanayi grubunda yer alıyor. Ülkeye en fazla dış satımı 20 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 14,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 7,7 milyon dolarla mücevher, 6,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5,4 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

Ülkeye, makine ve aksamları 3,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 3,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 3,1 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 1,7 milyon dolarlık, deri ve deri mamulleri 830 bin dolarlık dış satım yaptı.

- İHRACAT ARTIŞINDA DA OTOMOTİV ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında Slovakya'ya ihracatını en fazla 8,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

İhracat artışında, otomotiv endüstrisini 7,2 milyon dolarla mücevher, 3,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyon dolarla çelik, 1,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, İstanbuldan 37,1 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 10,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 10,3 milyon dolarlık, Denizli'den 2,9 milyon dolarlık, İzmir'den 2,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, 2025'in ocak döneminde Slovakya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:


1 - 31 OCAK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi11.844,2120.025,82%69,1
Demir ve Demir Dışı Metaller10.936,4314.120,02%29,1
Mücevher531,317.714,22%1351,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri5.646,746.809,66%20,6
Çelik4.023,995.361,70%33,2
Makine ve Aksamları5.971,883.567,18-%40,3
İklimlendirme Sanayisi3.061,753.387,34%10,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon5.004,013.095,25-%38,1
Elektrik ve Elektronik2.640,362.974,72%12,7
Tekstil ve Hammaddeleri1.712,221.705,26-%0,4
Deri ve Deri Mamulleri1.370,27830,46-%39,4

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