AA 15 Haziran 2021 Salı 08:20 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 08:54

SMDK Başkanı Nasır Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırının Suriye muhalefetinin bölgelerine yönelik rejim saldırılarıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çeken Hariri, "Ölü hücreler üzerinden hassas bölgelerin patlatılması operasyonları, aralarında ortak bir akıl olduğunun delildir." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne işaret eden Hariri, "Bu dosyanın Brüksel'deki uluslararası görüşmelerin gündeminde olması gerekir; özellikle ABD, terörle mücadelede uluslararası koşullardan istifade eden örgüte destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün "terörle mücadele" bahanesiyle mali ve askeri büyük destek aldığını dile getiren Hariri, bunu kullanarak gündemini ve projesini Suriye halkına dayattığını, bunun yıkıcı ve ayrılıkçı bir proje olduğunu vurguladı.

ABD himayesindeki Suriye Ulusal Kürt Konseyi müzakerelerinden aradan 14 ay geçmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadığına dikkati çeken Hariri, şunları söyledi:

"Bu, toprak bütünlüğü ve sosyal dokuyu tehdit eden ve başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler için tehdit oluşturan örgütün geniş bir alana (Suriye) gündemini empoze etme kararlılığıdır. Örgütün uygulamaları ve ihlalleri onu destekleyen ülkeler için yasal bir sorumluluk taşımaktadır. İnsanlığa karşı işlediği suçları ve keyfi tutuklamaları nedeniyle PKK ile ilişkili olan ülkelerden koalisyonun talepleri vardır."

SMDK Başkanı Hariri, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Suriye'yi önemseyen tüm özgür dünyadan, halkın ve ulusal ordunun yanında yer alarak Münbiç ve Tel Rıfat kentleri ile Suriye'nin geri kalan bölgelerinden milislerin dışarı çıkarılması için uluslararası askeri müdahale talep ediyoruz. Terör örgütüne destek veren ülkelerden özellikle ABD'den örgüte askeri ve siyasi desteği durdurmalarını, sivillere karşı ihlallerde kullanılan ağır silahlarını geri çekmelerini istiyoruz."

Hariri, "düşünce mahkumlarının serbest bırakılması için doğrudan müdahalenin yanı sıra gizli ve bilinen cezaevlerine uluslararası kuruluşların girişinin sağlanması, evinde olan ya da olmayan kişilerin barınma ve mülkiyet haklarının korunması, göçmen çocuklarının geri dönmesi, uluslararası soruşturmalar açılarak sorumlular hakkında inceleme başlatılması, kurbanlar için adaletin tesisi, petrol kuyularının korunması ve tüm Suriyelilere insani yardım amaçlı kullanılmasını" da talepleri arasında saydı.

Nasır Hariri, "Ayrıca uluslararası kararlar yoluyla siyasi sürecin desteklenmesi ve gelecek ay BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi beklenen insani yardımın girişi için uluslararası mekanizmanın uzatılmasını talep ediyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 12 Haziran'da Afrin'de sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.