Sobadan çıkan gaz 57 yaşındaki kadını canından etti

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:09

Seydişehir Yenicami Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde ikamet eden Ayşe Teke (57), eşi Şenol Teke (54) ve oğulları Emre Teke ile Mevlüt Teke evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan zehirlendikleri tespit edilen Teke ailesi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Ayşe Teke yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan Mevlüt Teke ve Şenol Teke de ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.