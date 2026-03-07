İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sobadan sızan gaz anne ve kızı hayattan kopardı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gaz nedeniyle anne ve kızı hayatını kaybetti.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Sobadan sızan gaz anne ve kızı hayattan kopardı
ABONE OL

Olay, ilçenin Paşapınar Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki anne E.A. ve 56 yaşındaki kızı L.Y.'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Yakınları, evin kapısını açtıklarında yoğun dumanla karşılaştı. Anne ve kızının içeride hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda, anne E.A. ve kızı L.Y.'nin sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.