Sobadan sızan gaz can aldı

AA 28 Aralık 2021 Salı 14:55 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 14:55

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Muhittin Sarı (61) ve eşi Aygül Sarı'dan (58) haber alamayan yakınları, adrese geldi.

Kapıyı kırıp içeri giren yakınları, Sarı çiftini hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhittin Sarı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan eşi Aygül Sarı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.