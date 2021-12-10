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Sobadan sızan gaz iki can aldı

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Çiçek (55) ile kız kardeşi Zahide Açıl öldü, oğlu Bedih Çiçek (16) ise hastanede tedaviye alındı.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 16:41 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 16:41
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Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde eve gelen yakınları Havva Çiçek ile oğlu Bedih ve ziyarete gelen kız kardeşi Zahide Açıl'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Havva Çiçek ile kardeşi Zahide Açıl'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiçek'in oğlu Bedik Çiçek ise ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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