Sobadan sızan gaz iki can aldı

Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de oturan Şükrü ve eşi Hatice Gürsoy'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte eve giren ekipler, karı- kocayı hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürsoy çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürsoy çiftinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.