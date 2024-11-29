İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7001
  • EURO
    36,6289
  • ALTIN
    2968.66
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sobadan sızan gaz iki can aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturdukları köy evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 73 yaşındaki Şükrü ve 67 yaşındaki eşi Hatice Gürsoy hayatını kaybetti.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 19:31 - Güncelleme:
Sobadan sızan gaz iki can aldı
ABONE OL

Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de oturan Şükrü ve eşi Hatice Gürsoy'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte eve giren ekipler, karı- kocayı hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürsoy çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürsoy çiftinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.