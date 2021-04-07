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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Cumali ve Fatma Parlak'ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:28
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Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak'ta yaşayan Cumali (84) ve Fatma Parlak'tan (84) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Cumali ve Fatma Parlak'ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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