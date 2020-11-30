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Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:57
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Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan 47 yaşındaki Raşit Ercan’dan yakınları uzun süre haber alamadı. Ercan’ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler eve girdiklerinde Ercan’ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan’ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Ercan’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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