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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

IHA16 Aralık 2024 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çetin'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Ekiplerin girdiği evde yaşlı adam hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenhdi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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