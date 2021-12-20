İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5014
  • EURO
    19,733
  • ALTIN
    1013.03
  • BIST100
    2131.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Güncel

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yılmaz Bayraktar (74) ile eşi Zeynep Bayraktar (69) hayatını kaybetti.

DHA20 Aralık 2021 Pazartesi 12:00 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:00
ABONE OL

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yılmaz Bayraktar ve Zeynep Bayraktar çifti, soba yanan odada uyudu. Bir süre sonra diğer odalara yayılan dumanı fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı ancak tepki alamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayraktar çiftinin sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.