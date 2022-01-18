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Sobayı tutuşturmaya çalışırken kendilerini yaktılar

Arnavutköy'de iki kardeş, yakmaya çalıştıkları kömür sobasının bir anda parlamasıyla alevlerin içinde kaldı. Kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerindeki alevleri söndürmeyi başaran iki kardeşte ciddi yanıklar oluştu.

DHA18 Ocak 2022 Salı 09:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:27
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Olay, dün saat 17.00'da sıralarında İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı. İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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