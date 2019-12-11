SOBE’nin resmi açılışını Emine Erdoğan yaptı

Çeşitli program ve ziyaretler için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (SOBE) resmi açılışını gerçekleştirdi. SOBE’nin açılışına Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet SOBE’de incelemelerde bulundu. SOBE’de eğitim alan çocuklar ve aileleriyle de görüşen Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi.

Otizm farkındalığında SOBE örnek oluyor

“Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı var!” diyen Emine Erdoğan açılışın ardından yaptığı açıklamada, “Görüyoruz ki otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor.

Otizme tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor ama yapılan çalışmalar, doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. Bize düşen, çocuklarımızın sıkıntılarını hafifletmek için yeni programlar geliştirmek ve bunlara her ailenin ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu noktada Selçuklu Belediyemizin örnek çalışması SOBE, sayılarının artması gereken bir numunedir. Emek verenleri kutluyorum.” dedi.

‘İlk Adım Ebe Gebe Okulu’ doğal doğumu destekliyor

Emine Erdoğan açılışın ardından Selçuklu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’nde hizmete sunulan “İlk Adım Ebe Gebe Okulu” tanıtım programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada sezeryan ameliyatına dikkat çekti. “Kimse sezeryan ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batıdaki doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili olan korku algısının değiştirilmesidir. Bu noktada Ebe Gebe Okulu’nun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum.” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Doğum eğiliminin yeniden kazandırılmasında ve ebelerin yetişmesinde bu okulumuz önemli rol oynayacak. Anne adaylarını doğal doğumla barıştıracaktır.”