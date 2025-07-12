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SOCAR ile Suriye arasında imzalar atıldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
SOCAR ile Suriye arasında imzalar atıldı
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SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Azerbaycan temasları kapsamında SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, mutabakat zaptının Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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