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Şoför kabininde sıkıştı, yanarak can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonrası alev alan TIR'ın şoför kabininde sıkışan sürücü Namık Batay, yanarak hayatını kaybetti.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 01:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 01:52
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Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında meydana geldi.

Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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