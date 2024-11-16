Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Dünya Bankası desteğiyle uygulamaya aldığı 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" ile 81 ilde kadın ve genç girişimcilerin yanı sıra KOBİ'ler desteklenerek yeni iş ve istihdam alanları açılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından duyurduğu SoGreen Projesi kapsamında sağlanacak desteklerin detayları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli projeyle kadın ve gençlerden KOBİ'lere kadar çeşitli kesimlere destek sağlanacak.

Bu kapsamda, söz konusu projeyle sağlanan finansmanla KOBİ'lere faizsiz finansman desteği, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliklerine hızlandırıcı hibe desteği, kadın ve genç girişimciye kuluçka hibe desteği, istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği verilecek.

- KALKINMA AJANSLARI ELİYLE YÜRÜTÜLECEK

Yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 26 kalkınma ajansı eliyle yürütülecek projeyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmaları da desteklenecek.

Bakanlığın uygulama birimi olduğu SoGreen Projesi'nden sağlanacak 400 milyon dolarlık finansmanla kalkınma ajanslarının mevcut destek mekanizmaları aracılığıyla 81 ilde kapsayıcı yeşil dönüşüm temasına uygun olarak çeşitli destek programı ve projelere katkı verilecek.

Başta kadınlar ve gençler olmak üzere SoGreen Projesi ile sosyal kapsayıcılık hedeflenirken yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

- KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEĞİ

7 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, birlikler ve kooperatifler gibi yeşil dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam yaratan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek.

KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka desteği verilecek.

Ayrıca istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımları yapılacak.

Her bölgede kalkınma ajansları tarafından hazırlanacak "Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi"yle alanlarda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yerel potansiyellere odaklanan projeler tespit edilecek.

Bu projelerle, 1810 KOBİ'ye toplam 179,6 milyon dolar faizsiz finansman, 1150 mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 16 milyon dolar hızlandırıcı hibe, 2 bin kadın ve genç girişimciye toplam 16 milyon dolar kuluçka desteği, 175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine toplam 172,6 milyon dolar hibe sağlanacak.

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi ile 81 ilimizde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. ♻️#YerelKalkınmaHamlesi... pic.twitter.com/xekTsk9caf — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 16, 2024

- "TÜRKİYE'DE SOSYAL REFAHA BÜYÜK KATKI SUNACAĞIZ"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklemeyi sürdürdüklerini belirtmişti.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli 'Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi ile 81 ilimizde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda 26 kalkınma ajansı eliyle yürüteceğimiz proje ile yeni istihdam alanları oluşturacak, tüm Türkiye'de sosyal refaha büyük katkı sunacağız."