Cumhuriyet Halk Partisi ve 8'li koalisyonu, genel seçim öncesi 'birleşerek kazanacağız' mesajı paylaştı. Ancak aldıkları yenilginin ardından birbirlerine savaş açtı. Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

ESKİ ORTAKLARINI HEDEF ALDI

Yerel seçime kilitlenen Özgür Özel ise daha önce 'Hiçbir ittifakta olmam' diyen Meral Akşener'e selam yolladı. İttifak çağrısı yaptı. Ancak umduğu desteği bulamadı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan CHP'nin ittifak teklifine ret cevabı çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında eski ortaklarına oldukça sert mesajlar yolladı. Ardından bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olmaları için destek verdiği CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını hedef aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Meral Akşener, büyükşehirlerde yaşanan sıkıntılara trafik sorununa ve altyapı problemlerine vurgu yaptı.

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 'ABLAM' DEDİĞİ AKŞENER'E CEVAP VERDİ

Meral Akşener'in bu sözleri CHP'yi bir kez daha karıştırdı. Bugün İstanbul'da düzenlenen kariyer zirvesine katılan Ekrem İmamoğlu ise 'ablam' dediği Meral Akşener'in sözlerini cevapladı. Meral Akşener'in eleştirilerini üzerine alınmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Üstüme alınmadım. Belki başka şehri kastetmiştir. Yurt dışındaydım ama izledim o konuşmayı. Genelleme yaparak bir tespitte bulundu. Hiç ama hiç üstüme alınmadım" açıklaması yaptı.