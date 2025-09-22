YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi.

Söz konusu skandal videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" ifadesi üzerinden halkı tahrik edici ve nefret söylemine yol açabilecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ""Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır"hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.