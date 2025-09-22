İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3596
  • EURO
    48,8399
  • ALTIN
    4984.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soğuk Savaş'taki 'hadis' skandalına soruşturma! Boğaç Soydemir için gözaltı kararı
Güncel

Soğuk Savaş'taki 'hadis' skandalına soruşturma! Boğaç Soydemir için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da Soğuk Savaş adlı kanalda Hadis-i Şerif ile alay eden program sunucuları Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Soğuk Savaş'taki 'hadis' skandalına soruşturma! Boğaç Soydemir için gözaltı kararı
ABONE OL

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi.

Söz konusu skandal videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" ifadesi üzerinden halkı tahrik edici ve nefret söylemine yol açabilecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ""Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır"hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.