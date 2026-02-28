İSTANBUL 8°C / 4°C
  • Soğuk ve yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı! Vatandaşlar duraklara sığındı
Güncel

Soğuk ve yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı! Vatandaşlar duraklara sığındı

İstanbul'da soğuk hava ve yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde belirli aralıklarla etkisini gösteren yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görülürken turistlerin ise bir kısmı otobüs duraklarına sığındı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 10:53
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası İstanbul'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Yaklaşık beş gündür mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar yerini yağmura ve fırtınaya bıraktı. Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görülürken turistlerin ise bir kısmı otobüs duraklarına sığındı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının yeni haftadan itibaren yükselmesi bekleniyor.

