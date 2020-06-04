star.com.tr 04 Haziran 2020 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:54

Güney Afrika'daki Sabi Sands Av Hayvanları Koruma Alanı'nın Mala Mala bölümünü ziyaret eden 49 yaşındaki Kristy DeLange, vahşi yaşamda verilen hayatta kalma mücadelesini saniye saniye kaydetti.

Güney Afrika'nın Mpumalanga Lowveld Kruger Ulusal Parkı'nın bitişiğinde yer alan koruma alanına giden DeLange, monitör kertenkelesinin kendisini yemeye çalışan kum yılanına karşı verdiği amansız mücadeleyi görüntüledi.

Vahşi yaşam haberleri ve görüntüleri ile ilgili yayınlar yapan Latestsightings.com'a konuşan DeLange, 'Verandada oturmuş kitap okuyordum. Bir ses duydum. Sarı karınlı bir kum yılanı ve genç bir monitör kertenkele birbirlerine ısırıyordu. Bu iki sürüngenden birinin ölümü için kesinlikle bir savaş olacaktı. İlk başta, gerçek avcının kim olduğu ve kimin avlandığına şaşkındık. Çünkü üstünlük birinden diğerine geçiyordu.' dedi.

Görüntülerde de yılandan kurtulmaya çalışan kertenkele de yılanı ısırıyor ve yuvarlanarak yılanın dişlerinden kurtulmaya çalışıyor.

DeLange göre, iki saat süren mücadele yılanın kertenkelenin burnunu ısırmasıyla, sakinleşti. Yılan bir taraftan kertenkelenin burnunu ısırırken, diğer taraftan onu dolayarak tüm kaçma girişimlerini etkisiz hale getiriyor.

Yılan, kertenkelenin hareketsiz kalmasıyla, onu tamamen yutana kadar yavaş yavaş yemeye başlıyor.

Görüntüler, Kruger Sightings YouTube kanalında yayınlandı

Yılanlar ve kertenkeleler gibi soğukkanlı sürüngenlerin çok fazla yanı olsa da, yılanların göz kapakları, dışarda kulakları veya ayakları gibi uzuvları olmadığı için diğerlerinden daha farklıdır. İki türün de etçil olduğu biliniyor.

star.com.tr