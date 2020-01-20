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Soğuktan üşüyen köpek şalla örtüldü

Yalova’da soğuktan üşüyen köpeği gören bir vatandaş üzerindeki şalı çıkartıp köpeğin üzerine örttü. Bir bankanın kapısında yatan köpeği gören vatandaşlar ise bankaya giriş ve çıkışlarda hayvanı rahatsız etmemek için son derece titiz davrandı.

IHA20.01.2020  12:13 - Güncelleme: 20.01.2020  12:13

Kış aylarının gelişi ve havaların soğumasından en çok da sokak hayvanları etkileniyor. Yalova’da bir bankanın girişinde yatan sokak köpeğini gören vatandaş ise onun üşüdüğünü fark etti. Üzerindeki şalı çıkartan kadın onu köpeğin üzerine örttü. Ardından yoluna devam etti. Örtülen şalla ısınan ve uykuya dalan köpeği rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar ise bankaya giriş çıkışlarında adeta parmak uçlarına bastılar. Bankanın güvenlikçileri de sık sık dışarıya çıkarak köpeğin üzerindeki şalın durup durmadığını kontrol ettiler. İnsanlık ölmemiş denen bu görüntü vatandaşların da yüreklerini ısıttı.

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