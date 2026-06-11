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Soğutma çalışmaları devam ediyor! Muğla'da zeytin ağaçları yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Girmeler Mahallesi'nde çıkan ekin yangını, çevredeki zeytinlik alana sıçrayarak zarara neden oldu. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Soğutma çalışmaları devam ediyor! Muğla'da zeytin ağaçları yandı
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye ekipleri sevk edildi. Balya yapılmaya hazır ekin anızı ile zeytin ağaçlarının yanmakta olduğunu tespit etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekipleri İtfaiye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI

Yapılan ilk incelemelere göre yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan 4 dönümlük balya yapılmaya hazır ekin anızı yangında zarar gördü. Ayrıca yaklaşık 100 adet küçük zeytin ağacı yangının oluşturduğu yoğun ısıdan etkilenirken, 9 adet büyük zeytin ağacı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının ekin anızında başladığını ve daha sonra zeytinlik alana sirayet ettiğini değerlendirirken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • ekin yangını
  • soğutma çalışmaları
  • zeytinlik alan

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