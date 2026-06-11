Soğutma çalışmaları devam ediyor! Muğla'da zeytin ağaçları yandı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye ekipleri sevk edildi. Balya yapılmaya hazır ekin anızı ile zeytin ağaçlarının yanmakta olduğunu tespit etti.

Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekipleri İtfaiye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yapılan ilk incelemelere göre yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan 4 dönümlük balya yapılmaya hazır ekin anızı yangında zarar gördü. Ayrıca yaklaşık 100 adet küçük zeytin ağacı yangının oluşturduğu yoğun ısıdan etkilenirken, 9 adet büyük zeytin ağacı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının ekin anızında başladığını ve daha sonra zeytinlik alana sirayet ettiğini değerlendirirken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.