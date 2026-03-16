Sohbet ederken 4 metre yükseklikten beton zemine düştü

Bu sırada istinat duvarının üzerine oturarak sohbet eden Memduh Ortakçı, dengesini kaybederek kot farkı nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan evin beton zeminine düştü. Hemen Ortakçı'nın yanına koşarak yardım etmeye çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Memduh Ortakçı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortakçı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Memduh Ortakçı'nın düştüğü anlar ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.