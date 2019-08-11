ŞOK 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Herhafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünleri getiren ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünleri her hafta çarşamba ve cumartesi günleri raflardaki yerini alıyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdiden yeni gelecek ürünleri merak ediyorlar. ŞOK markette bu hafta; Teba marka elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL'den, karaoke mikrofon 49,90 TL'den ve lüks mangal 34,90 TL'den satılıyor.