Şok Aktüel kataloğu sevgililer günü için indirimli ürünler neler? (ŞOK 13-14 Şubat aktüel indirimli ürünler kataloğu)

ŞOK 13-14 Şubat 2019 yeni katoloğ çıktı. Milyonlarca insanların sevdiği marka olan ve gerek reklamlarıyla gerekse slagonuyla şok sana yeter şok şok şok yeterde artar şok diyerek milyonların beğenisini toplayan ŞOK marketlerinde 14 Şubat Sevgililer Gününe özel indirimler de yer almakta. Evlerimiz'in tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürün kapasitesine sahip bir markadır. İşte alışverişin tek adresi olan şok'un en güncel yeni tam katoloğ listesini sizler için haberimizde paylaştık.

Şok Aktüel bu hafta birbirinden özel indirim kampanyaları ile siz değerli tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şok Market Sevgililer Günü’ne özel olarak muhteşem indirimli ürünlerini kataloğuna taşımış. Şok 13 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek ürünler arasında cep telefonu bile var. Muhteşem Şok aktüel ürünler kataloğu indirimlerini merak ediyorsanız detaylı incelemenizi haberimizin devamında bulabilirsiniz.





Şok Aktüel 13 Şubat 2019 kampanyasının ayrıntıları sizlere vermeden önce Şok Market’in Çarşamba ve Cumartesi günleri kampanya yaptığını bir kez daha hatırlatalım. Hafta sonuna özel olarak cumartesi günü yayınlanan kampanya hala devam ediyor. Kampanyayı kaçırmak istemiyorsanız hemen Sizde bir Şok Market mağazasına uğramalısınız. 13 Şubat Şok aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünleri sizleri bekletmeden listeleyelim…



ŞOK AKTÜEL 13-14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ



Şok Market 13-14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimler Nihayet belli oldu. Bu hafta Şok aktüel kataloğu yayınlanmakta biraz geç kaldı ve tüketiciler meraklandı. İşte Şok Aktüel listesi ile bu hafta indirime girecek olan ürünler;



Elektrikli ayaklı ızgara 69,90 TL

Bluetooth hoparlör 29,90 TL

Karaoke mikrofon 49,90 TL

Kumsal granit efektli karnıyarık tencere 39,90 TL

Kumsal granit efektli derin tencere 39,90 TL

Kumsal granit efektli tava 27,50 TL

Kumsal granit efektli sahan 17,95 TL

Kumsal granit efektli tava küçük boy 17,95 TL

Paşabahçe 3 lü bardak 12,95 TL

Paşabahçe Heybeli çay bardağı 6lı 11,95 TL

Çelik saklama kabı küçük boy 12,95 TL

Çelik saklama kabı orta boy 14,95 TL

Çelik saklama kabı büyük boy 16,95 TL

Paşabahçe Snow box saklama kabı 11,95 TL

Paşabahçe 3lü baharatlık 6,99 TL

Kurulama bezi 3lü 5,99 TL

Döner mekanizmalı temizlik seti 36,90 TL

Dekoratif kırlent 19,95 TL

Peluş Hayvanlar ve Arkadaşları 22,50 TL

Çılgın arabalar 5 li 14,95 TL

Oyuncak bultak kamyon 12,95 TL



13 - 14 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ



Şok aktüel bu hafta da sadece Şok Markette bulabileceğiniz bazı ürünlerle sizlere ulaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir köşede un satan Şok Market Bu hafta da Evin ayçiçek yağı 5 litre sadece Şok Markette sloganı ile 30,50 TL’den satışa çıkarıyor. Şok aktüel kataloğu ile indirime girecek diğer ürünler şu şekilde;



Doğuş Black Label 25,90 TL

Sütaş Süzme yoğurt 14,95 TL

Asil fırın dolgulu kurabiye çeşitleri 8,95 TL

Amigo kabuklu çekirdek 5,95 TL

Pancar turşusu 3,95 TL

Nescafe 3ü 1 arada 13,90 TL

Ülker çokomel lokmalık 2,95 TL

Eti topkek lokmalık 3,95 TL

Hobby saç jölesi 6,95 TL

Gliss saç kremi 10,95 TL

Elidor 7/24 bakım kremi 8,95 TL

Yüzey temizleyici 15,95 TL

Boron toz deterjan 22,50 TL

Köpük sabun 15,90 TL

Kalp sevgililer günü çiçeği 19,90 TL

Orkide saksı çiçeği 29,90 TL

Palmolive duş jeli çeşitleri 9,99 TL

Diadermine Makyaj temizleme suyu 14,30 TL

Maskara 19,90 TL

Makyaj fırçası seti 24,90 TL

Simli oje çeşitleri 3,95 TL





Şok 13-14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirim fırsatlarını sizler için listeledik. Şok Markette aynı zamanda bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Maret geleneksel fermente sucuk 20,90 TL yerine sadece 10 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Şok 16 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürünleri de kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.