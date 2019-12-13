ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?
ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; KUMTEL Tam Boy Fırın 999 TL'den, Arzum Tost Makinesi 179 TL'den, KUMSAL Wok Tava 32,90 TL'den ve Toprak Güveç Tencere 14,95 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu sizlerle..
ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; KUMTEL Tam Boy Fırın 999 TL'den, Arzum Tost Makinesi 179 TL'den, KUMSAL Wok Tava 32,90 TL'den ve Toprak Güveç Tencere 14,95 TL'den satışa çıkarılacak. ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK markette bu hafta; KUMTEL Tam Boy Fırın 999 TL'den, Arzum Tost Makinesi 179 TL'den, KUMSAL Wok Tava 32,90 TL'den ve Toprak Güveç Tencere 14,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
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