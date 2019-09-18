ŞOK 18-24 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 18-24 aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde merak ediliyor. ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından heyecanla bekleniyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. 18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Sahan çeşitleri 17,95 TL'den ve Psycholed Oyuncu Klavye 279 TL'den satışa sunuluyor.