ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? 21 Aralık ŞOK aktüel listesi yayında!

21.12.2019 10:24 - Güncelleme: 21.12.2019 10:24

ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Aralık ŞOK aktüel listesi yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Alpina İnox panelli ve Led aydınlatmalı Aspiratör 119 TL'den, Davul Fırın 135 TL'den, DURACELL 2032 Düğme Pil 2‘li 9,99 TL'den, Emaye Çelik Kızartma Tavası 26 cm 29,90 TL'den ve Çelik Saklama Kabı 20 cm 16,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

ŞOK 21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Alpina İnox panelli ve Led aydınlatmalı Aspiratör 119 TL'den, Davul Fırın 135 TL'den, DURACELL 2032 Düğme Pil 2‘li 9,99 TL'den, Emaye Çelik Kızartma Tavası 26 cm 29,90 TL'den ve Çelik Saklama Kabı 20 cm 16,95 TL'den satışa çıkarılacak.

21 ARALIK ŞOK AKTÜEL LİSTESİ YAYINDA!