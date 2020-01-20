İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9077
  • EURO
    6,5512
  • ALTIN
    295.903
  • BIST100
    122755
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?
Güncel

ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den ve Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

20.01.2020  10:59 - Güncelleme: 20.01.2020  10:59

ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den ve Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den ve Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

''Türk halkı bizim için örnektir''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Türkiye'den İsrail'e cevap!

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.