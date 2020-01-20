ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?

20.01.2020 10:59 - Güncelleme: 20.01.2020 10:59

ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den ve Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Singer Dikiş Makinesi 499 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Led Ampul 19,95 TL'den ve Buldan Koltuk Örtüsü 17,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!