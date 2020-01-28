ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

28.01.2020 10:22 - Güncelleme: 28.01.2020 10:22

29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Akıllı Saat 139 TL'den, i9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL'den, Mi Wifi Pro 79,90 TL'den ve Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 45 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

29 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Akıllı Saat 139 TL'den, i9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL'den, Mi Wifi Pro 79,90 TL'den ve Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 45 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!