İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,941
  • EURO
    6,545
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Güncel

ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. 29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Akıllı Saat 139 TL'den, i9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL'den, Mi Wifi Pro 79,90 TL'den ve Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 45 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

28.01.2020  10:22 - Güncelleme: 28.01.2020  10:22

29 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Akıllı Saat 139 TL'den, i9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL'den, Mi Wifi Pro 79,90 TL'den ve Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 45 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

29 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Akıllı Saat 139 TL'den, i9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL'den, Mi Wifi Pro 79,90 TL'den ve Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 45 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Azez’deki bombalı saldırı kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.