Şok iddia! 'İngiliz gemisi İran tehdidi sebebiyle Suudi limanına sığındı'
BP´ye ait olduğu belirtilen `British Heritage´ tanker gemisinin, İran tarafından ele geçirilme korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığı iddia edildi.
İngiliz The Independent gazetesi, Irak´ın Basra Körfezi´nde bulunan Al Başrah Petrol Terminali´ne seyir halinde olan BP´ye ait `British Heritage´ isimli tanker gemisinin, İran tarafından ele geçirileceği korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığını yazdı.
Gemi kaptanının, İran´ın, Cebelitarık´ta alıkoyulan gemisine karşılık misilleme yapabileceğinden endişe ederek Suudi limanına sığındığı belirtildi.
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