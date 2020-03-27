ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK market 2020 açılış kapanış saatleri

27 Mart 2020 Cuma 10:20 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:20

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. ŞOK market kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK market 2020 açılış kapanış saatleri de tüm müşteriler tarafından merak konusu oldu. Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR?



Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.