İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalkan HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel

Sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalkan HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Bu provatörün ve bunun gibi hainlerin gideceği yer zindandır' sözleriyle HDP'li vekil Tosun'a tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığın HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

29 Mart 2020 Pazar 16:08 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:17
ABONE OL

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar koronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

SOKAK SOKAK GEZİP DEVLETE DÜŞMAN ARIYORLAR!

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün" şeklinde akıl dışı anonslar yaptırıyor.

Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı. 

MHP'Lİ ENGİNYURT TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "HDP milletvekili Remziye Tosun Diyarbakır sokaklarında dolaşarak"Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün.Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor."diye anons yaptırıyor. Bu provatörün ve bunun gibi hainlerin gideceği yer zindandır.  HDP derhal kapatılmalı .Bu kadın gibiler tutuklansın" dedi.

Öğretmenler 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.