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Sokağa çıkma kısıtlamasında 2. gün: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul'da da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

IHA24 Nisan 2020 Cuma 07:24 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 07:24
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Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 2’inci gününde drone ile havadan görüntülendi.

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