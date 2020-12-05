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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çocuklar polis sirenini duyunca kaçtı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 17:17 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:17
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;Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar, kaçtı. Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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