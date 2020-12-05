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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip balık tutmaya gitti polise yakalandı

Çanakkale'de oltasını alıp, kordon boyuna balık tutmaya gelen Hasan Zeybek hakkında polis sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. Zeybek, kısıtlamanın sabah 05.00'de sona erdiğini zannettiğini söyledi. Zeybek, 'Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum' dedi.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:14
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Türkiye genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sıcak havanın hakim olduğu kentte, Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek, balık tutmaya geldiğini söyleyen Hasan Zeybek, "Ben hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05.00'de kalkıyor diye biliyordum. Hafta sonu hep yasakmış. Bilsem çıkarmıydım ben dışarıya. Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum" dedi.

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