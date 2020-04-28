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Güncel

Bakanlıktan yeni kısıtlama talimatı... Market ve manavların kaça kadar açık olacağı belirlendi

İçişleri 'Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi' dedi.

28 Nisan 2020 Salı 20:26 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 20:30
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İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgede,"1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak." ifadesine yer verildi.

Genelgede, "Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi." denildi.

Genelgede, "Vatandaşlar 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek." ifadeleri yer aldı.

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

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