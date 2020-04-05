05 Nisan 2020 Pazar 10:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:04

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınını en kısa sürede ortadan kaldırmak için alınan yeni önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararla 20 yaş ve altı da artık dışarı çıkamayacak. Erdoğan’ın açıklamasının ardından vatandaşlar, '60 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?' sorusunun cevabını yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir doğrultusunda 60 yaş üstü ve 20 yaş altı aralığı sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkanlar ne kadar, kaç TL para cezası ödeyecek?

İçişleri Bakanlığı da yeni alınan tedbirleri madde madde duyurdu. Buna göre, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici süreliğine yasaklandı. Bu gelişmenin ardından sokağa çıkma yasağı cezası da merak konusu oldu. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerin ekliyoruz. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirimiz ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimiz araç giriş çıkışlarını kapatıyoruz. Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü yasağını 20 yaş altı için de getiriyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

81 İlimizi Kapsayacak Şekilde;

1- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları

03.04.2020 tarihi saat 24:00'den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.

2- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.

3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.